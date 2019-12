Aguas negras mantienen ambiente insalubre en el Mercado Roberto Huembes

A los comerciantes del sector de carnes y mariscos del mercado Roberto Huembes no les ha quedado de otra que seguir ofreciendo sus productos entre charcos de agua sucia y maloliente, provocados por una tubería de aguas negras que lleva varios días dañada.

Los comerciantes se las han ingeniado colocando cajones de madera y adoquines para estar en sus tramos, pues se quejan que sus ventas se han visto seriamente afectadas por este ambiente insalubre.

Hasta la fecha la gerencia del mercado solo ha hecho reparaciones rápidas, pero no han resuelto de una vez por todas este problema, porque en cuestión de días la tubería se vuelve a dañar, denunció la comerciante, Rosario Sandoval.

Delmis Almendarez, una de las comerciantes afectadas, manifestó que demandan una solución definitiva, ya que mensualmente cumplen con el pago de la renta del local y otros impuestos que les exige la Corporación Municipal de Mercados de Managua (Commema).

Aquí es una chanchada, desde las siete de la mañana estamos llamando (a la Commema) y no vienen, no les importa, pero los impuestos subieron y andan como 10 cobrando de tramo en tramo las rentas de los tramos. Yo no sé qué hacen los riales, y cada vez que vienen un intendente no lo conocemos cuando entran, pero cuando salen, salen con marqueta (dinero) y como ladrones, sostuvo Almendarez.