Niegan visa humanitaria a padre de joven que falleció ahogado en EE.UU.

Cristian Burgos, un nicaragüense radicado en Estados Unidos quien hace dos semanas murió ahogado tras rescatar a una madre y a su hijo, fue enterrado en suelo estadounidense y su padre Misael Burgos no le dio el último adiós, pues la embajada americana no le extendió una visa humanitaria para poder despedirse de su hijo.

"Estoy devastado porque me quedé esperando la respuesta positiva para poder ver a mi hijo por última vez, pero no se pudo, no nos dieron razones claras de porqué no nos dieron la visa humanitaria", aseguró Burgos.