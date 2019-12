Barrio Germán Rodríguez en Managua convertido en un cauce natural por la últimas lluvias

8 a.m.

Luis Manuel Torres, de 50 años de edad, tiene una hija con una enfermedad terminal y su hogar estuvo a punto de colapsar por las últimas lluvias en la capital en el Barrio Germán Rodríguez, del distrito 6, por lo que pide a las autoridades municipales cumplir con su promesa de reubicarlos o buscar soluciones a la problemática de las inundaciones en la zona.

“Ya vinieron a ver las condiciones en que vivimos, mandaron a pedir fotocopia de cédula, de escrituras del terreno y ha sido imposible que se me escuche, mi hija está enferma de diabetes y prácticamente mutilada de una pierna y la situación económica actual no me ha permitido levantar mi hogar”, expresó Torres.

Unas 300 casas son las afectadas en este sector y algunas hasta quedaron abandonadas por sus propietarios quienes no aguantaron las condiciones en las que vivían pues este cauce natural que se forma en el barrio ha generado enfermedades en algunos niños, niñas y adolescentes.

“La semana pasada se puso peor este lugar, la Alcaldía vino a dejarnos colchonetas y el agua llegó hasta arriba de la rodilla, pero no nos dijeron si iban a ejecutar algún proyecto en la zona, lo que saben hacer son obras preventivas”, afirmó un habitante que no dio su nombre por temor a represalias.

“Aquí el agua no tiene por donde salir, por eso se estanca y esto está generando que varios vecinos se enfermen de dengue y gripe y eso para los niños, niñas y adultos mayores es peligroso”, dijo Alejandro José Mendoza, habitante.

17 familias afirman que la situación es más crítica y se resisten a dejar lo poco que tienen. Las últimas inundaciones les ha tratado de arrebatar sus pertenencias y hasta poseen como única vía de salida un camino del que las aguas les llegan arriba de las rodillas.

“Con las lluvias de esta semana yo perdí mi alimento de la quincena, un quintal de arroz y frijoles se mojó por el agua, que a la fecha se mantiene estancada en mi casa, mi negocio de tortillas, mi único sustento, no está funcionando a causa de estas afectaciones”, manifestó Rosa Reyes, habitante del lugar.

Reyes tiene desde ayer el patio de su hogar inundado y el agua le cubre todo el pie, lo que pone en riesgo perder sus enseres domésticos, los afectados piden una pronta atención de las autoridades municipales.