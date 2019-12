Iglesia Católica y evangélica discrepan de la propuesta de conformar un gran bloque opositor

El cardenal Leopoldo José Brenes, Arzobispo de la Arquidiócesis de Managua, afirmó que antes de la formación de una gran unidad nacional para la democratización del país, es necesaria una conversión económica, política y social, que permita que en estos sectores haya representación de los verdaderamente afectados por la falta de un arreglo político.

"En una unidad no se debe descartar a nadie porque todas las propuestas tienen validez, por muy humildes que sean, así que bajo esta propuesta ojalá puedan anteponer la búsqueda de la unión verdadera y exigir a una sola voz restaurar el diálogo", dijo Brenes.

El reverendo Miguel Ángel Casco, miembro del Movimiento Pastoral Justicia y Paz, conformada por 50 pastores evangélicos, cerró filas en apoyo al gobierno de turno, pues asegura que la unidad que busca la oposición nicaragüense no tendrá éxito porque adelanta que los movimientos sociales y partidos políticos no lograrán ponerse de acuerdo y aún no poseen una sola política definida.

La propuesta de conformar un gran bloque opositor y seguir apostando a elecciones anticipadas fue lanzada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y ya ha sido respaldada por partidos políticos de oposición.