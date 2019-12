¿Cuánto pagan los capitalinos por los adornos en las rotondas?

Como cada año, la Alcaldía de Managua ha dado inicio a las decoraciones de las rotondas y principales plazas de la ciudad.

Aunque la municipalidad no presenta de manera oficial la inversión anual para estas actividades, se prevé que la Alcaldía de Managua desembolse 2 millones de córdobas como lo vienen haciendo desde 2017.

La decoración de las rotondas y avenidas, entre ellas, la Avenida Bolívar y Carretera a Masaya, se realiza en coordinación con la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), la cual tampoco revela su aporte económico y el gasto de energía eléctrica que representa la colocación de estos adornos.

Aunque la comuna capitalina es hermética a la hora de revelar como consiguieron los fondos para el arreglo navideño de esta temporada, según el Presupuesto Municipal debe salir del rubro “Fiestas Locales y Patronales”, que en este 2019 asciende a 14 millones 865 mil córdobas.

El concejal del Partido Conservador (PC), Marvin Martínez dice que el consumo de energía de los adornos navideños representa un gasto para los capitalinos ya que esto se paga con sus impuestos.

“Nos preocupa no la instalación de los adornos, si no que con la reforma que a la Ley Energética, hay pobladores en Managua que no tienen los recursos suficientes para pagar los altos recibos y ahora deben pagar de sus impuestos el gasto de energía eléctrica de una extrema navidad anticipada”, expresó Marvin Martínez.