Padre de adolescente que murió en Estados Unidos : “Lo podré ver aunque sea solo en su tumba”

Misael Burgos, padre del adolescente de origen nicaragüense Cristian Burgos, quien murió en Estados Unidos al intentar salvar a dos personas, valora como positiva la decisión de las autoridades de ese país de otorgarle una visa humanitaria para que pueda visitar la tuba de su hijo.

Cristian Burgos falleció el pasado 3 de octubre cuando salvó a una madre hondureña y su hijo, quienes se estaban ahogando en la playa Virginia Key, en Miami.

Misael Burgos, quien había sido deportado a Nicaragua no pudo asistir al sepelio de su hijo, por lo cual solicitó un permiso humanitario a las autoridades estadunidenses el cual fue aprobado hasta este miércoles, 21 días después del entierro de Cristian Burgos.

“Al fin podré tenerlo cerca, lo podré ver aunque sea solo en su tumba, lo sentiré vivo, en cuerpo y espíritu”, dijo Burgos.

La pérdida de su hijo dejó devastado a Misael Burgos y el no darle el último adiós fue un sacrificio.

Misael Burgos explicó que el proceso para que le entregaran el permiso fue lento debido a que vivió ilegal por tiempo en Estados Unidos.

“El próximo miércoles será el homenaje póstumo, aún no sé si me voy este sábado, pues no he comprado el pasaje, pero lo importante es que aprobaron la visa, me trataron de maravilla en la embajada americana y creo que incluso el apoyo de los medios de comunicación y el que se internacionalizara mi caso es lo que hizo que se me cumpliera este sueño de dar el último adiós a mi hijo”, afirmó.

Sophia Lacayo, comisionada de la ciudad de Sweetwater, Florida, fue quien llevó el caso de Misael Burgos a los congresistas, quienes lograron agilizar el proceso.

“No es un proceso rápido, pero efectivo, independientemente de su record en Estados Unidos este tipo de permisos no pueden ser negados, pues el Departamento de Seguridad puede iniciar investigaciones sin problemas”, aseguró Lacayo.

Ahora Misael Burgos ha tenido que despedir a un hijo, quien murió intentando salvar a sus semejantes, servir y ayudar a su comunidad, actividades a las que quería dedicarse en un futuro ya que soñaba con ser policía.