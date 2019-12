El arte y la pasión de crear imágenes de La Purísima

6 a.m.

Harold José Talavera, tiene 20 años de experiencia en la elaboración de imágenes religiosas, entre las que destacan la Inmaculada Concepción de María, que en estos dos últimos meses del año tiene mayor demanda.

La elaboración de imágenes religiosas es una labor que Harold José Talavera realiza “con fe, amor a Dios” y la religiosidad popular que distingue a la iglesia católica.

Harold José Talavera recuerda que se enamoró de este trabajo, cuando era un niño y ayudaba a sus abuelos en el taller ubicado en el Barrio San Luis, mismo del que ahora es propietario.

“Es como herencia familiar, porque yo crecí con este arte desde pequeño, mi mamá y mis abuelos de esto vivían. Yo lo trabajo no solo porque me deja buenos ingresos para mi familia, si no porque también lo hago con fe, soy muy devoto de la virgen María y creyente de la intercesión de Jesús y los santos”, aseguró Talavera.

El primer paso para elaborar estas imágenes es la preparación del yeso con agua, para posteriormente llevarlo al molde, un proceso que tan solo dura entre 6 y 8 minutos, cuando la destreza y la experiencia esta de tu lado.

"Luego del moldeado pasa por el pulido y afinado, para que a mí me toque la pintura y decoración. Son unas quince (piezas) para pintar las que al día realizamos, para moldear 30 y esas si requieren de dos a tres días de secado”, expresó Talavera.

De diversos tamaños, la imagen de la patrona de Nicaragua es ofertada en este taller, con precios que van de 600 a 800 córdobas las más grandes y de 300 a 20 córdobas las pequeñas.

Los clientes que llegan al lugar se van satisfecho porque las laboriosas manos de Harold José Talavera también restauran imágenes e innovan en la creación de piezas.

“Lo bueno que tienen ellos, es la fe y eso les da creatividad, no hacen los trabajos solo por dinero, si no con pasión. Yo me llevo ahorita una imagen de la Sagrada Familia y una Rosa Mística, son piezas muy bien creadas”, dijo Julio Salazar, comprador.

Torrez, quien también llegó al taller de Harold José Talavera, dijo que en estos meses se deben retocar las imágenes para celebrar La Purísima. “Siempre los elegimos a ellos, por la calidad y la rapidez en el trabajo”, manifestó.