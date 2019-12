Gobierno de Nicaragua nombra a nueva ministra de la mujer

A través de un decreto presidencial, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega nombró a Jessica Yaoska Padilla Leiva, nueva ministra de la mujer.

Jessica Padilla es miembro activo de la Juventud Sandinista y posee una maestría en ciencias políticas, la cual obtuvo en Chile.

Para los movimientos feministas de Nicaragua, el problema no radica en el nombramiento de una nueva ministra, si no que el cargo fue otorgado a una persona sin experiencia en la temática.

Los movimientos feministas además resaltan que el Ministerio de la Mujer, es una institución “inexistente”, sin programa de trabajo y que desde su creación se dedicó a cerrar las puertas a las defensoras independientes de los derechos de las mujeres.

“El Gobierno de Daniel Ortega no quiso reconocer a ningún movimiento social autónomo, quisieron crear sus propias organizaciones que fueran fieles al liderazgo sandinista, no querían oír críticas, no quería reconocer la participación ciudadana en esta temática”, aseguró María Teresa Blandón, directora del movimiento feminista “La Corriente”.

Para Fátima Millón, activista defensora de derechos de las mujeres, la única actividad positiva que este ministerio ha hecho fue impulsar la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, pero que el reglamento de dicha Ley carece de recursos económicos para su aplicación y ellos como ministerio deberían presionar.

“Se creó una política pública, pero solo está en el papel, no hay un seguimiento, el Ministerio de la Mujer, debería de ser su rol velar porque se le de seguimiento, buscar recursos para que la policía tenga activada la comisaría de la mujer de nuevo, que hayan juzgados especializados que reciban están denuncias de violencia”, afirmó Millón.

La activista considera que el cambio de mando en este ministerio no logrará el cambio de mentalidad en el Gobierno y prioridad a la temática de la mujer.

“No se garantiza que le den poder para la toma de decisiones”, enfatizó.

Al Ministerio de la Mujer se le asignará 28 millones de córdobas, según el proyecto del Presupuesto General de la República 2020, que deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional en los primeros 15 días de diciembre.

El presupuesto para el Ministerio de la Mujer es uno de los más bajos que recibirán las instituciones del Estado, lo que según feministas, representa el poco interés del Gobierno a la protección de las mujeres.

“Es cínico utilizar el discurso feminista de parte de la señora vicepresidenta, Rosario Murillo, cuando el problema de la violencia machista, de los femicidios, los embarazos en niñas y adolescentes, el racismo que afecta a tantas mujeres indígenas y afrodescendientes persiste y todavía con menos presupuesto, esto demuestra lo poco que les importan las mujeres”, enfatizó Blandón.

El Ministerio de la Mujer fue creado en el 2013 e inició a recibir dinero del Presupuesto General de la República en el 2014, asignándole 21 millones de córdobas.