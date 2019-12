Nuevo cementerio de Managua lleva un 30% de avance

11 a.m.

Cinco años después la Alcaldía de Managua cumplió su promesa de iniciar la construcción de un nuevo cementerio en la capital, este se ubicará en el barrio Laureles Sur y contará con una extensión territorial de cinco manzanas, las que para el exconcejal Walter Espinoza, son pocas tomando en cuenta el crecimiento poblacional.

"Estas construcciones ya deberían estar pensadas para todos los distritos, es decir que cada distrito tenga su propio cementerio de lo contrario el problema de la saturación se va a seguir dando", expresó Espinoza.

Este campo santo lleva un avance del 36%. Obreros de la comuna capitalina están construyendo el muro perimetral, mientras ya realizó el levantamiento de tierra y la elaboración del camino de concreto en el centro.

La Alcaldía de Managua no ha anunciado cuando podría concluir la obra.

"Cinco años después y hasta que se ven con la soga al cuello empiezan la compra de bancos de tierras y no dan fecha exacta para culminar la obra, entre más se tarden, más problemas tendrán esas personas que no hayan terrenos y al final tienen que gastar más en cementerios privados. Varios ciudadanos del país no tienen dinero por los costos", finalizó el exconcejal.

El cementerio Milagro de Dios, fue el último construido en Managua en el 2004 y pese a contar con 15 manzanas de tierras, está a punto de llenarse.

Para la construcción del cementerio que está ubicado en el barrio Laureles Sur, la comuna capitalina hizo una inversión de 14 millones 918 mil córdobas.