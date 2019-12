Danilo Torrez, se derrumbó junto a las protestas que estallaron en Nicaragua en abril del 2018, su negocio de ceviches, el cual se ubicaba en la línea roja de las manifestaciones, (las cercanías de la UPOLI), cayó en picada.

Debido al cierre de su negocio por la situación que enfrentaba el país en ese momento y la falta de clientes, perdió todo su capital, por lo que se vio motivado a tomar un “entrenamiento ejecutivo de inteligencia emocional” para poder levantar el ánimo. El apoyo familiar también fue esencial para la recuperación de este emprendedor.



"Todo mi capital y el producto subió de precio en ese momento. Lo que significó dos años de trabajo que se fueron a la basura, pero tuve la posibilidad de levantarme con este proyecto y logré innovar, buscar nuevas comidas con mariscos y atraer al cliente”, relata Torrez.

Miembros del Instituto de Investigaciones y Gestión Social (Inges), quienes apoyaron a más de 45 emprendedores con asesorías durante un año, afirman que en tiempos de crisis es cuando más se debe apostar a quienes emprenden, debido a que “en los momentos difíciles es cuando surgen las ideas innovadoras”.

“El emprendimiento no solo es un asunto material, si no que tiene que ver la actitud, cuando vos inicias crees que vas a solucionar tus problemas, pero no, el inicio es difícil, entonces a ellos los encontramos desmotivados, pero con estos cursos les hicimos ver que si todo iba mal, esto no era eterno, habría mejoría”, argumentó Sonia Mejía, subdirectora de Inges.

Esta asesoría que fortaleció el ecosistema emprendedor de los jóvenes, fue desarrollado junto a Pinolera Fest, plataforma que surgió a raíz de la situación sociopolítica, que hasta la fecha se estima dejó más de 400 mil personas en el desempleo.

“Cuando surgió esta crisis vimos nuevos emprendimientos, por lo que vimos que nuestro deber era ayudarlos a que no vieran la realidad dura del país, que se aventurarán a innovar, por lo que hoy estamos orgullosas de lo logrado por estos jóvenes”, dijo Cindy Bustamante, una de las fundadoras de Pinoleras Fest.