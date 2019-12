Cardenal Leopoldo Brenes: “Cuando se hacen públicas las gestiones se bloquean”

8 a.m.

El cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de la Arquidiócesis de Managua, no descarta que El Vaticano, a través del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, esté trabajando en busca de la liberación de reos políticos, sin embargo, es posible que no se haya dado ninguna información pública para no estropear los pasos.

“La iglesia trabaja de manera silenciosa porque cuando se hacen públicas las gestiones se bloquean, mientras como cristianos lo importante es que todos le pidamos a la Virgen de la Merced, patrona de los privados de libertad, para que estos nicaragüenses puedan regresar a sus hogares en esta Navidad”, dijo Brenes.

En cuanto a la reunión que sostuvo el nuncio apostólico con familiares de presos políticos, el cardenal Brenes dice desconocer su contenido, pero que el escuchar a quienes sufren es un trabajo primordial para la iglesia católica.

“Dentro de la diplomacia y el trabajo del silencio que hace la santa sede, el santo padre solicita a determinados gobiernos que como un gesto de humanidad, pongan a muchos privados de libertad fuera de la cárcel y creo que aquí a través de los años el papa ha escrito al señor presidente solicitando eso”, aseguró el arzobispo de Managua.

El alto jerarca católico tambien se refirió a los últimos ataques de parte del presidente Daniel Ortega, quien acusó a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) de poseer raíces somocistas.

“Los hechos dicen la verdad, ninguno de nosotros conocimos a Somoza, son situaciones de la historia, pero que van cambiado. Algunos quisieran que estuviéramos al lado de X o Y, de parte de unos u otros, pero nosotros siempre mantenemos nuestra independencia”, aseguró el Cardenal.

El líder de la iglesia católica nicaragüense señaló que los mensajes que emiten solo buscan abonar a la paz, que tanto necesita el país, y que no están hechos para complacer las aspiraciones de las personalidades políticas y sociales del país.

“Los mensajes nuestro se dan desde una dimensión de pastores y a partir de la experiencia del encuentro con los fieles católicos, que nos comparten sus dolores. Esos mensajes tienen que verlos como un aporte para conseguir la paz”, aseveró Brenes.