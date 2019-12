¿Cómo afectará a Nicaragua la exclusión del programa “América Crece”?

Nicaragua quedó fuera del programa de inversión “América Crece”, luego que Estados Unidos lo excluyera junto a Venezuela y Cuba.

Según expertos, la exclusión de Nicaragua podría estar relacionada con las sanciones que ha emitido Estados Unidos contra funcionarios nicaragüenses, señalados de actos de corrupción, lavado de dinero y violaciones de derechos humanos.

La noticia fue confirmada en rueda de prensa por Mauricio Claver-Carone, asistente adjunto del presidente Donald Trump y director principal de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Casa Blanca.

“Venezuela, Cuba y Nicaragua están en contraste (con países democráticos) como dictaduras. Al fin y al cabo están en bancarrotas, son un ejemplo del fracaso, obviamente el resto de la región no quisiera ver ese modelo de fracaso, quisiera seguir el modelo de éxito por lo cual estamos con este programa uniéndonos 30 países del hemisferio occidental para llevar a cabo un modelo y un camino de éxito”, dijo en rueda de prensa Mauricio Claver-Carone.

El proyecto está destinado a naciones democráticas, aliadas de Estados Unidos con el objetivo de contribuir al desarrollo de los países de la región a través del financiamiento de programas energéticos y de infraestructura.

“La prioridad del presidente ha sido América primero, hemos visto el crecimiento económico de Estados Unidos, la economía más vibrante del mundo, pero con nuestro crecimiento también tenemos una oportunidad para que nuestros vecinos en la región también puedan crecer con nosotros, para que podamos catalizar ese crecimiento económico que es lo que trae estabilidad, democracia y prosperidad”, señaló el funcionario de la Casa Blanca.

Javier Mejía, experto en temas de energía, explicó que el hecho que Nicaragua haya quedado fuera de este proyecto es una gran desventaja ya que perderá el financiamiento de proyectos que podrían contribuir a la producción de energía renovable.

"En Nicaragua todavía necesitamos mucha inversión en el tema de generación, transmisión y distribución del sector energético... Obviamente una nueva ventana de financiamiento energético que incluye fuertemente la participación del sector privado, limita la posible construcción de nuevos proyectos, la generación de energías renovables y lo pone en desventaja (al país) porque si entra a los países del CA4 como Honduras, El Salvador y Guatemala, ellos van a recibir estos fondos y eso va a implicar de que Nicaragua quede rezagada", apuntó Mejía.

Por otro lado, el analista político Edgard Parrales, consideró que el país seguirá empobreciéndose porque este financiamiento que asigna América Crece no va dirigido al Gobierno específicamente si no al sector privado.

"Este plan es bastante amplio porque no sólo comprende apoyo y desarrollo energético si no también en el desarrollo de la infraestructura. Ya que el plan considera dar apoyo, financiamiento y asesoría técnica al sector privado de los países y Nicaragua, Cuba y Venezuela son considerados países no democráticos y el plan lo que trata es fortalecer la democracia en los países. De modo que, nos deja atrasados y otros países van a tener un desarrollo sustantivo considerable y nosotros vamos a quedar relegados", detalló Parrales.