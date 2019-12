9:16 a.m.

La Alcaldía de Managua propuso una nueva modificación para reducir el presupuesto de ingresos y egresos de este 2019, que pasará de 4,341 millones de córdobas a 3,982 millones, lo que significa que se ejecutaron menos proyectos de los que estaban planteados en el Plan de Inversión Anual de este año.

“Eso significa que hay un recorte del 20%, desde las proyecciones del inicio de año hasta la fecha, lo que demuestra la ineptitud de esta administración que prometió más de 400 obras y varias han tenido que ser recortadas por falta de dinero”, manifestó Selin Figueroa, concejal del Partido Ciudadanos por la Libertad (CXL).

Figueroa denunció que a los concejales opositores desde el mes pasado no se les está entregando los documentos oficiales de cada sesión, lo que no permite analizar los datos con perspicacia, para conocer los rubros que serían más afectados con este recorte.

“Esto también no está permitiendo que los concejales opositores sepamos que proyectos específicamente fueron cortados este año y que tanto cumplieron sus promesas este 2019. No tenemos datos o aproximados que analizar”, finalizó el concejal del CXL.

Aunque este año no cumplieron las metas en la recaudación de impuestos para su presupuesto, la Alcaldía de Managua en el presupuesto de ingresos y egresos del 2020 espera recolectar 7,031 millones de córdobas, lo que representaría un 43% más que el de este año.

“La Alcaldesa puede soñar y piensa que con poner esos números va a despertar ánimo de la población, pero es atrevido poner una proyección de 7 millones en 2020, si estas reconociendo que no pudiste recoger 4 millones este 2019, (además) son 18 meses de recesión económica los que lleva el país y por ende la capital”, aseguró Agustín Cedeño, concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

En el 2017 la comuna municipal cerró con un presupuesto de 5,469 millones de córdobas, en el 2018, con 4,378 y de aprobarse esta modificación cerraría sus arcas con 3,982 millones este 2019.