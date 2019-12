Defensores del Pueblo presentan informe de violaciones de derechos humanos en 2019

8:25 a.m.

El grupo de abogados aglutinados en la organización Defensores del Pueblo, denunciaron que las 16 personas detenidas por llevar agua a un grupo de madres que hacían una huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Masaya, sufren torturas psicológicas en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Chipote.



“'Te vamos a sacar el sábado 21 de diciembre', fue la promesa que les decían a los reos los custodios de la DAJ. Esto podemos decirlo además de una tortura psicológica es tratar de calmar las protestas, que los padres de familia no sigan exigiendo su liberación”, aseguró Julio Montenegro, abogado y coordinador de los Defensores del Pueblo.



Montenegro afirmó que los custodios les dijeron a los familiares de los reos que no ingresarían sus objetos de aseo personal, debido a que ya no eran necesarios porque saldrían en libertad el pasado sábado, sin embargo siguen detenidos.



Según un informe brindado por Defensores del Pueblo, en 2019 recibieron unas 357 denuncias por violaciones de derechos humanos, las cuales evidencian la persistencia de persecución a excarcelados, asedio contra activistas opositores y torturas a reos políticos y comunes.



"Aproximadamente 73 de estas denuncias, llegaron en los últimos tres meses del año y tienen que ver con situaciones de las personas que estuvieron detenidas que ahora son amenazadas, asediadas y algunas que volvieron a las cárceles por razones políticas", explicó Montenegro.