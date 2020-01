UNI volverá a los horarios regulares este 2020

10:22 a.m.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), volverá este 2020 a sus horarios regulares de clases, luego que desde el 2018 estuviera impartiendo clases en línea debido a la situación sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde abril del 2018.

“Este año tenemos ya las clases regulares, pero tengan en cuenta que la modalidad en línea es de vanguardia, no solo es que estemos preparados ante situaciones de riesgos para los estudiantes, es algo que se implementa en el mundo, por temas geográficos entre otras cosas”, expresó Freddy Marín Serrano, secretario general de la UNI.

Según Marín Serrano, pese a las condiciones que enfrenta el país, en 2019 esta casa de estudios superiores solo registró un 6% de deserción estudiantil.

El funcionario atribuyó como una de las causas para el retiro de estudiantes, los horarios implementados, los cuales solo permitían recibir clases dos o tres veces por semana o en línea por temas de seguridad.

“El 94% de los estudiantes culminaron sus clases, solo el 6% decidieron no continuar y no llevar sus clases en líneas, pero debemos aclarar que a mediados de este año les dimos la oportunidad a quienes no las llevaron en línea de sacarlas presencial, por lo que la afectación pudo ser de 0%”, dijo el secretario general de la UNI.

Algunos estudiantes se mostraron inconformes con la modalidad de clases virtuales debido a muchas razones, entre ellas, la falta de acceso a internet, el mal funcionamiento de las plataformas digitales o la complejidad de algunas materias para ser impartidas en línea.

Según estimaciones, en 2019 la matricula en universidades públicas del país no llegó ni al 60% en comparación a años anteriores.