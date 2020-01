Acróbata estadounidense caminará en una cuerda floja sobre el lago de lava del Volcán Masaya

El famoso acróbata estadounidense Nik Wallenda, desafiará la muerte el cuatro de marzo, al caminar sobre una cuerda floja por encina del lago de lava del volcán Masaya, a una altura de 1,800 pies.

La caminata de Wallenda, la cual será la más larga y de mayor altura que haya hecho en su historia, será transmitida en vivo por la cadena estadounidense ABC, quienes crearán la producción junto a Dick Clark.

“Después de pasar años explorando e investigando volcanes, me doy cuenta que nadie ha intentado esta hazaña: la madre naturaleza es extremadamente impredecible. Es como mucho, el camino más peligroso que he intentado, y eso solo lo hace muy intimidante. La hazaña me empuja más allá de mi zona de confort, pero sé que estoy a la altura del desafío. Debo admitir que da miedo”, expresó Nik Wallenda a través de un comunicado.

Nik Wallenda proviene de la séptima generación de una familia de acróbatas que han sido artistas de circo desde 1700.

Wallenda empezó a caminar por la cuerda floja desde los cuatro años y tiene seis récords Guinness, que lo han convertido en el hombre que más metros ha caminado sobre la cuerda floja.

En junio de 2012, Wallenda cruzó las Cataratas del Niágara por un cable alto y en 2013 se convirtió en el primer ser humano en cruzar el Gran Cañón de Colorado sobre un cable. Tardó 22 minutos y 54 segundos en lograrlo.

Varios miembros de su familia han muerto intentado realizar este tipo de aventuras.