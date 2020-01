Cinco testigos listos para testificar contra el exdiputado sandinista acusado por narcotráfico

La Fiscalía presentará este jueves cinco testigos en la continuación del juicio contra Francisco Sarria García, exdiputado suplente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), quien es acusado de ser cabecilla de una banda de narcotraficantes que operaba desde Costa Rica hasta Honduras, utilizando vías marítimas y terrestres.

Entre los testigos que presentará el Ministerio Público en el juicio, está un policía, quien participó en la investigación contra el exdiputado sandinista.

Según el documento acusatorio Francisco Sarria García, es señalado por crimen organizado, tráfico de drogas y el asesinato de Máximo Ríos Orozco, un hombre a quien descuartizaron por haber fallado en la entrega de un cargamento de drogas.

La acusación además detalla que el exdiputado usaba el seudónimo “El Doc”, para identificarse en la banda delictiva.

El crimen de Máximo Ríos Orozco ocurrió en la finca Buena Vista en el municipio de Villa El Carmen, departamento de Managua, donde también enterraron su cuerpo.

Ante las dudas que han surgido de que el exdiputado tendría beneficios en el juicio por ser miembro del partido de Gobierno, su abogado defensor, Giovanny Ruiz Mena, dijo que su representado está siendo judicializado como cualquier persona.

"Si fuese beneficiario por su afinidad política, este juicio ni se estaría desarrollando, porque hasta el momento no hay ninguna prueba y el único testigo que ha declarado, no ha vinculado al señor Sarria con los hechos, pues en la anterior sesión del juicio oral y público, hasta dijo que ni lo conocía, que ese día llegó a trabajar y que a ninguno de los acusados los conocía. La culpabilidad de la persona no se demuestra por la cantidad de la prueba, si no por la calidad de la prueba, según nuestro Código Procesal Penal, así que de momento no hay prueba contundente que vincule a mi defendido al hecho", dijo Ruiz Mena.