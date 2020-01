Imagen peregrina de la virgen de Fátima es recibida en la cátedral de Managua

11:15 a.m.

Cientos de feligreses llegaron este sábado a la Catedral Metropolitana de Managua, para recibir la réplica de la imagen de Nuestra Señora de Fátima que llegó ayer desde Portugal para pasar un año en Nicaragua.



La imagen fue recibida entre banderas de la Iglesia católica, cantos y aplausos.



La santa misa de recibimiento de la imagen fue presidida por el Cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de la Arquidiócesis de Managua.



A la eucaristía también asistieron los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), quienes manifestaron que la imagen proveniente de Portugal visitará todos los templos del país, durante el año que esté de visita.



Tras la santa misa en su honor, la imagen de la virgen de Fátima, iniciará su peregrinacion hacia la Diócesis de Jinotega, donde estará hasta el 22 de marzo.

"Hoy se va con nosotros a Jinotega, ahí esta previsto que llegue a las 4:30 de la tarde a la Catedral, para recorrer las calles de la ciudad y luego una Santa misa a las siete de la noche, en honor a su llegada", dijo Carlos López, feligres católico que llegó a la catedral desde Jinotega.



El cardenal Brenes dijo que la llegada de la imagen de Fátima a Nicaragua, no es un lujo, si no una necesidad de los feligreses católicos nicaragüenses, porque en momentos de angustias, se necesita el apoyo de alguien.



"Que mejor apoyo que el de la madre de Dios. Ella quiere tenernos a todos, porque nos ama a todos y no discrimina a nadie, nos quiere cubrir bajo su manto amoroso. Ella nos trae el gran mensaje y nos indica que al acudir a ella, hay alguien que también quien nos ama intensamente, que es su hijo Jesucristo", manifestó Brenes.