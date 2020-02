Recolectan útiles escolares en distintos departamentos de Nicaragua para hijos de los presos políticos

La Unión de Presos y Presas Políticas de Nicaragua (UPPN), realiza una recolecta de útiles escolares en varios departamentos del país, que beneficiará aproximadamente a 300 hijos e hijas de presos políticos y excarcelados.

De acuerdo con los miembros de la UPPN, la iniciativa no ha tenido el impacto deseado debido al asedio de la Policía Nacional, que no permite la realización de estas campañas y genera temor en quienes desean donar.

"Tenemos habilitados acopios clandestinos, que si usted quiere aportar, nosotros le diremos en donde están ubicados a través de nuestra redes sociales oficiales", dijo Allan Gómez, miembro de la Unión de Presos Políticos de Nicaragua.

Las personas que quieran apoyar esta iniciativa podrán donar cuadernos, lápices, borradores, colores, uniformes, zapatos, mochilas nuevas o de segunda mano, que estén en buen estado.

"Hasta el momento no hemos reportado incidencias en ningún lugar, ni siquiera en Masaya, pero si hay amenazas verbales de algunos policías de que los útiles escolares les serán quitados a las ciudanía, pero esto no se ha ejecutado. Estas no son armas de destrucción masiva, son una ayuda humanitaria para varios de nuestros hermanos que no tienen este año como responder a la necesidad de estudio de sus hijos", agregó Gómez.