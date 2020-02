Más de 500 nicaragüenses podrían estar detenidos en los centros migratorios de EE.UU.

Muchos nicaragüenses que decidieron abandonar el país de manera ilegal hacia los Estados Unidos escapando de la persecución gubernamental que se realizó contra opositores se encuentran detenidos en centros migratorios de este país norteamericano, y a pesar que se desconoce una cifra exacta de la cantidad de personas que han llegado de manera ilegal desde el 2018 ya se inician esfuerzos para conocer la situación de cada migrante, extender los proceso de deportación y conseguir asilo político a esas personas.

Como parte de gestiones de Sophia Lacayo, comisionada de Florida, se sostuvo un encuentro con Marcos Carmona, secretario general de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Congresista estadounidense Debbie Murcasel-Powel donde expusieron la necesidad de buscar respuestas a las familias de los nicaragüenses que enfrentan un proceso legal de deportación.

"Lamentablemente ante el desconocimiento del sitema legal migratorio de EE.UU. quedan atrapados y detenidos en Centros de Detencion de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos) sin un asesoramiento legal y sin la esperanza de defensa sobre sus casos, llegando así a la deportación" expresó la comisionada Sophia Lacayo.

Bobby Joe Bracy, Director de inmigración y Servicio para los constituyentes de la Oficina Congressional distrito 26th de la Florida, presentará los casos ante el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos para supervisar y abogar por sus debidos procesos.

La congresista expresó junto a su equipo "colaborar con la Comisionada Lacayo en la solución, tramitación y liberación de los nicaragüenses detenidos en esos centros y se tratará de alargar el proceso de deportación para la búsqueda de información, documentos y pruebas que permitan el otorgamiento de asilo político a estos nicaragüenses".

La oficina pide a los familiares que quieran reportar o tener información de algún migrante nicaragüense escribir al correo Sophia@sophialacayo.com y enviar los siguientes requisitos: Nombre completo, número de cédula de Nicaragua o pasaporte, edad , número Alien de EE.UU. (este es un número que se asignan en los centro de detenciones ) y el nombre del centro de detención en EE.UU.

"Nosotros lo que estamos diciendo es que no los deporten porque no hay garantía, no hay seguridad porque el Gobierno de Nicaragua se ha caracterizado por la persecución, el asedio y las amenazas contra todos aquellos que han protestado de una u otra manera", expresó a Vostv Marcos Carmona, secretario general de la CPDH.

En el encuentro estuvieron también presentes activistas comunitarios y organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes en la Florida Martha Vega Hero, presidente Nacional Community Services y Maritza Rodríguez presidente del Movimiento 19 de Abril Miami.