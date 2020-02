Mujeres aseguran que no se sienten seguras con más policías en las calles

Ante el anuncio de la Policía Nacional de que más oficiales resguardarán las calles, para brindar mayor seguridad a la población, principalmente a las mujeres, este grupo asegura que esto no les garantiza seguridad, porque los mismos oficiales son quienes las acosan.

Según organismos de derechos humanos, las autoridades debería capacitar a los oficiales para que aborden de forma correcta y con respecto los derechos de las mujeres.

Keller Rivera, poblador de Managua, aseguró que la Policía Nacional está ejecutando el plan de seguridad en su barrio, sin embargo han observado que los mismos oficiales son los que acosas con frases despectivas a las mujeres.

"No es solo ponerlos ahí para que ahuyenten a los ladrones, es darles un poco de educación, para que sean parte de una solución a los crímenes y como de verdad brindar ayuda a la ciudadanía que lo necesita", destacó Rivera.

Para el experto en seguridad Roberto Cajina, estas denuncias de las mujeres, de que los mismo oficiales son quienes las acosan, es una muestra más de la desnaturalización de esta institución, que olvidó que su deber es la protección de la ciudadanía.

"Muchas personas, en especial los jóvenes, si ven un policía que viene frente a ellos, se cruzan la calle, porque ya no es sinónimo de protección, si no de intimidación, para toda la población", aseguró Cajina.

Según un comunicado de la Policía Nacional, 900 efectivos policiales adicionales estarán en las calles como parte del reforzamiento del plan nacional de seguridad en mercados, paradas de buses, terminales y barrios de Managua, con el objetivo de garantizar resguardo a los nicaragüenses que salen a sus diferentes labores. Esta medida se da debido al incremento de la inseguridad ciudadana, que afecta en su mayoría a las mujeres, quienes han sido víctimas de violación, acoso y robo.

Los uniformados andarán en motocicleta, a pie, y en algunos casos vestidos de civil. La población de Managua asegura que los más afectados por la inseguridad son los barrios y es donde deberían enfocarse.

"En mi barrio no los he visto por las mañanas y mas bien ayer a una niña casi la violan los borrachos del barrio. Cuando llamamos a la policía más bien nos dijo arréglenlo ustedes, entonces su actuar a veces no es el más conciliador", destacó la estudainte Carolina Rivas.

Roberto Cajina además señaló que el plan de seguridad ha sido prometido sólo por las mañanas, sin embargo la inseguridad ciudadana es a toda hora en determinados sectores del país.

"El delincuente trabaja a toda hora, no sólo en la mañana y aquí el problema es su desnaturalización, ellos ya no sirven a la ciudadanía, están concentrados en cuidar al presidente (Daniel) Ortega y sus funcionarios, es más bien un intento de hacer creer que están haciendo algo por proteger", dijo Cajina.