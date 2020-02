Exmiembros de la UNO piden a la Coalición Nacional no cometer errores

Exmiembros del Consejo Político de la Unión Nacional Opositora (UNO) creada en 1990, llamaron a la oposición nicaragüense a "no cometer errores del pasado".



Roberto Urroz Castillo, Luis Sánchez Sancho y Guillermo Potoy Angulo, son los tres ex miembros de la UNO, que mediante una carta recordaron los esfuerzos y errores que cometieron en 1990, cuando con doña Violeta Barrios de Chamorro, venció a Daniel Ortega en las elecciones de ese año.



Los ex miembros de la UNO afirmaron que en la conformación de la Coalición Nacional, no deben existir exclusiones de ningún tipo y que las diferencias ideológicas no deben ser obstáculo para conseguir la unidad.



“En la UNO tuvimos partidos de extrema izquierda y extrema derecha. No es válido argumentar que en la coalición hay sectores de izquierda y por eso no participo en esa coalición y formo la mía, porque eso divide, y quien gana es el (Frente Sandinista de Liberación Nacional) FSLN y pierde la nación”, cita la misiva.



La UNO además aconseja que la Coalición Nacional que no sea solo electoral, si no un proyecto a largo plazo, que le permita estabilizar el país y consolidar su democracia.



“Que incorpore los puntos más sensibles para la población, que sea práctico y que fortalezca la democracia con elecciones libres y transparentes, independencia de poderes del Estado, el respeto de los derechos humanos, que no existan presos políticos, una verdadera seguridad jurídica y se elimine el nepotismo”, propone la misiva.



Los ex miembros de la UNO señalan nueve errores que piden a la Coalición Nacional no cometer durante este proceso, entre los que destacan: No elegir candidatos de ningún tipo sin haber establecido los mecanismos claros de elecciones internas, como los requisitos para ser electos y no descuidar bajo ninguna situación la organización y fluida comunicación con todos los sectores en todo el país.