Proponen elaborar mascarillas en Nicaragua ante escasez de este producto por el coronavirus

Luego que se conociera que las mascarillas se han agotado en las farmacias del país, el director del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud de la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), Miguel Orozco, propone elaborar este producto, para estar preparados ante un posible ingreso del virus.

"Este virus no creo que tarde más de una semana (en el país) porque no soporta temperaturas altas, pero igual hay que estar preparados y que tal si viene y no hay mascarillas", explicó Orozco.

Orozco asegura que en Nicaragua las fábricas textiles crean y empacan gasas y algodón, por lo que elaborar mascarillas no sería una tarea difícil.

Cristian Lozano, propietario de una farmacia, afirma que un mes vendían cinco cajas de mascarillas de 20 unidades, pero que en el último mes se incrementó la demanda hasta en un 100%, lo que provocó desabastecimiento del producto.

"Nuestros proveedores nos dijeron que ante esta alta demanda, van a importar el doble de mascarillas, sin embargo antes la caja costaba 80 córdobas y ahora va a costar 160 córdobas, esto va a traducirse en un mayor precio para el consumidor final”, aseguró Lozano.

Desde la semana pasada que Brasil confirmó el primer caso de coronavirus en Latinoamérica, se han sumado otro tres países con esta enfermedad (México, Ecuador y República Dominicana, Argentina y Chile).

A nivel mundial el coronavirus deja casi 100,000 personas contagiadas y más de 2,900 muertes en 76 países.