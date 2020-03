Minsa debería decretar alerta epidemiológica por caso de coronavirus en Costa Rica, según especialista

Tras la confirmación de un caso de coronavirus en Costa Rica, especialista recomienda al Ministerio de Salud (Minsa), emitir una alerta amarilla epidemiológica, que permita una intensificación de la preparación ante la posible llegada de esta enfermedad al territorio nicaragüense.



Miguel Orozco, director del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud (CIES), aseguró que con esta alerta amarilla se podría fortalecer la revisión en las fronteras terrestres y aeropuertos del país.



El médico además recomienda al Minsa analizar las recomendaciones emitidas la semana pasada, en las que no hay ningún tipo de restricción para las personas procedentes de países confirmados de esta enfermedad.



“El Minsa va a orientar de acuerdo a lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) está recomendando. Depende de varias variables y la intensidad del movimiento migratorio de personas que van y vienen de países donde hay casos”, dijo Orozco.



El director del CIES, instó a la población a no caer en el “efecto pánico” por la enfermedad.



“Costa Rica ha tomado medidas para quienes ingresan a su país, están usando un procedimiento de acuerdo a protocolos, donde la tecnología juega un rol preponderante: Cámaras térmicas, termómetros láser, pero imagínate que la persona no ha desarrollado los síntomas, puede pasar desapercibida”, manifestó Orozco.



El caso del contagiado confirmado en el país vecino del sur, es de una estadounidense de 49 años.



El hecho del que el virus todavía no esté en Nicaragua, según Orozco permite mantener una vigilancia activada y que las medidas de higiene siempre activadas.



“En las escuelas y centro de trabajo se deben establecer medidas de seguridad ocupacional, a través de filtros que establecen el comportamiento a seguir, de acuerdo a cada situación que puede presentarse, poner alcohol gel en cada oficina y lavarse las manos constantemente”, recomendó Orozco.