8 de marzo en Nicaragua: Dos adolescentes asesinadas y feministas demandan justicia

Este 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, las condenas contra la violencia se han hecho sentir en Nicaragua, país que se ha consternado por el crimen de dos adolescentes.



Este domingo se reporta el asesinato de dos adolescentes, una en Boaco y otra en Managua, hasta el momento las autoridades no se han pronunciado de manera oficial.



Colectivos de mujeres han condenado la muerte de estas dos adolescentes y demandado a las autoridades investigar sus casos y el de todas las mujeres que sufren violencia machista.



En lo que va del año se reportan 15 mujeres asesinadas en el país.



Mujeres de la Alianza Cívica piden mayores espacios de participación.



Mayor participación de las mujeres, en cargos de importancia y no de rellenos en el próximo Gobierno, es lo que pidieron el Día Internacional de la Mujer, miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.



“Eso debemos cambiarlo, por eso demandamos que nuestras organizaciones azul y blanco, no repitan el doble estándar de la dictadura, que colocan a las mujeres para llenar espacios y engañar al mundo al decir que es un país que las respeta”, expresó Dolly Mora, miembro de la Alianza Cívica.



Las feministas repudiaron la obediencia política partidaria a la que son sometidas algunas mujeres, que por temor a perder su trabajo en el Estado, deben de callar ante las acciones de represión contra opositores.



“La concentración de la Policía en la represión contra sus conciudadanos ha desatendido en el cuido a la población y como resultado hay múltiples muertes de mujeres, que fueron víctima de violencia doméstica”, manifestó Gioconda Belli, miembro de la Alianza Cívica.



Belli remarcó que hasta esta fecha son 15 los femicidios que se han cometido y el 60% no han sido judicializados, lo que demuestra un desinterés de las autoridades por atender esta temática.

La Policía Nacional llegó a las instalaciones del colectivo de mujeres La Corriente, donde se encontraban un grupo de activistas demandando justicia por las mujeres asesinadas y las rodeó.

Entre las activistas también habían miembros de la Asociación Madres de Abril.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, exigió al Gobierno garantizar los derechos de las mujeres, así como respetar la inseguridad física de las que fueron reprimidas por la Policía Nacional.