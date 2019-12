Colaborador de VOSTV Héctor Rosales víctima de robo por 4 desconocidos

Nuestro periodista Héctor Rosales, colaborador del sistema informativo Notivos y el programa En Contexto de VOSTV, fue víctima de un asalto el martes 16 de octubre en horas de la noche, en donde 4 sujetos de identidad desconocida le sustrajeron su celular y le propinaron una serie de golpes en su boca.

"Inesperadamente 4 sujetos desconocidos me siguieron y me asaltaron, robándose mi celular y dinero. Me golpearon, pero lo raro que el blanco solo era mi boca hasta herirme la lengua", explicó Rosales.

El periodista sufrió graves lesiones en su boca y un corte profundo en su lengua por lo que tuvo que ser remitido con urgencia a un hospital.

Todo el equipo de VOSTV espera su pronta recuperación.

El periodista Jimmy Romero estará presentando el noticiero en su lugar hasta su reintegración.