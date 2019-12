Identifican en Nicaragua 700 puntos vulnerables ante inundaciones

A nivel nacional se han identificado unos 700 por puntos vulnerables a inundaciones, de estos 65 están en Managua, siendo los barrios Fraule, Enrique Smith y Holanda los que están ubicados en zonas consideradas por los expertos de mayor peligro.

A pesar que en los últimos años las autoridades municipales, con el apoyo de cooperantes, han avanzado en la elaboración de mapas de riesgo para identificar las zonas vulnerables, todavía existen familias asentadas en puntos críticos.

"Estamos hablando de los distritos III, V y VI de Managua, que están en zonas colindantes, muy cercanas a un cauce, que con una precipitación más intensa, recordemos que los suelo ya están húmedos, están muy susceptibles a que se desmoronen como se dice popularmente o esta al pie de lugares que puede haber el colapso de una pared como lamentablemente ocurrió en el barrio 18 de mayo hace 2 o 3 años con la fatalidad en aquella ocasión que hubo nueve muertes que se pudieron haber evitado” , sostuvo Jarquin Anaya, experto en temas de urbanismo.

Te interesa: Nicaragua recibió 25 días de lluvias en solo 72 horas

Jarquín Anaya, señala que la actual situación que enfrenta el país ha desviado el interés de las autoridades de gobierno y locales hacia el conflicto político, mientras cientos de familias que viven en zonas vulnerables continúan en riesgo.

"Por ejemplo en el caso de managua en los barrios que les he señalado (Fraule, Smith y Holanda), las autoridades de la municipalidad han expresado hace más de un año que ya estan pronto para evacuar a estas familias y por supuesto ubicarlos en un lugar ya estable donde puedan ellos incluso progresar, porque en el lugar que están no tienen ninguna posibilidad de progreso y sin embargo no lo han hecho, han priorizado otras cosas y en este sentido la crisis politica ha tenido una incidencia por que ha debilitado a las organizaciones del Estado, que en lugar de estar haciendo su tarea, por ejmplo esta gente ya debiera estar evacuados, están haciendo actividad de proselitismo (el gobierno) que no les corresponde; especificamente es una responsabilidad conreta del gobierno central y las autoridades locales en este caso la municipalidad de Managua", añadió.

El especialista sugiere que para dar respuestas mas efectivas encaminadas a resolver esta robematica se debe promover una "mancomunidad" entre las alcaldias municipales, una figura juridica que está comtemprada en la Ley 40, Ley de Municipios, lo que permitiria a las alcaldias asociarse bajo una personeria juridica para que atiendas aspectos epescificos en común sobre este tipo de problemáticas y otras necesidades en sus zonas.

Jarquin Anaya explica que bajo la manconunidad, por ejemplo, proyectos como el ordenamiento territorial de las cuencas subcuencas contarian con una planificación más integral y mejor pensada.

"Por la falta de esa visión hay grandes inundaciones que se podrian evitar, y el desarrollo urbano en estos lugares no está coordinado", apuntó.

El experto señaló que la Ley General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial que fue aprobada hace 6 años y la Ley General de Urbanismo requieren de una actualización que le permita a las entidades correspondientes tener un mejor modelo de la gestión del riesgo y una capacidad de respuesta más afectiva ante un desastre natural.

Lea también: Esto es lo que debes saber sobre el granizo

En desarrollo.