Arrestan a propietario de Radio Mi Voz en León

La Policía Nacional arrestó este miércoles al periodista Álvaro Montalván, propietario de Radio Mi Voz en la ciudad de León.

El radiodifusor quien tambien es cronista deportivo y secretario de la Cámara Nicaragüense de Radios, CANIRA, se encontraba en las instalaciones de su emisora a escasos metros de las oficinas de la delegación central de la Policia de León cuando dos patrullas se presentaron y lo llevaron detenido.

Los uniformados rodearon las instalaciones de esa emisora y procedieron a su arresto.

Personas que presenciaron lo sucedio dijeron que los policías llegaron intentando abrir una bodega aparentemente propiedad de la familia Montalván y en ese momento el periodista salía en su carro cuando los agentes iniciaron a golpear las puertas exigiendo que bajara del vehiculo.

"Lo apuntaban con un AK 47, lo golpearon y lo montaron a una patrulla", detalló un testigo que prefirió omitir su nombre.

Juana Montalván, hermana del comunicador, dijo que desconocer la razones de su arresto.

"Ustedes son periodistas y ustedes mejor que nadie saben que la libertad de prensa es acechada", dijo Juana Montalvan.

El pasado 29 de octubre, en horas de la noche, agentes policiales habían intentado detener al dueño de ese medio de comunicación.

En ese momento, Montalván dijo que circulaba en su vehículo en el barrio El Laborío, cuando una patrulla policial le pidió que se detuviera, pidiéndole la documentación.

"Le entregué mis documentos y no me querían dejar ir. Un oficial me manifestó que me trasladarían a la estación central de policía y yo le pregunté que bajo qué delito" dijo el también periodista.

Agregó que el uniformado realizó varias llamadas telefónicas en un lapso de 10 minutos "posteriormente me dejó ir, al parecer su jefe le dio orden que me liberara" dijo entonces Montalván.

Hace 4 meses, tras el levantamiento de los tranques en la ciudad universitaria, un grupo de sujetos ingresaron al garaje de su radio e incendiaron una camioneta. A la vez, amenazaron en varias oportunidades de quemar su radioemisora.

El comunicador había recibido múltiples amenazas, al igual que toda su familia.