Campaña "Unidos Somos Más Fuertes" entrega donativos en comunidades de Malacatoya

11:58 a.m.

Cientos de viviendas en el departamento de Granada fueron beneficiadas este domingo 4 de noviembre con la campaña "Unidos Somos Más Fuertes" que promueve VOS TV, el Canal del Orgullo Nicaragüense, para las familias que fueron afectadas por las recientes lluvias.

Las comunidades beneficiadas fueron Las Tapias, Malacatoya, El Tabacal y El Tepalón II. Alrededor de 500 familias recibieron paquetes con ropa, zapatos, granos básicos entre otros enseres domésticos.

Las lluvias en este sector provocaron la crecida del Río Malacatoya, ocasionando inundaciones en las casas y la caída de un puente que servía para conectar dichas comunidades.

“Cuando se crece el Río se inundan toda la parte de Malacatoya, El Tabacal y El Tepalón, nos quedamos sin agua potable y también cortan la luz”, expresó Nadir Nicaragua, habitante de Malacatoya.

En la comunidad de Las Tapias, las carreteras en mal estado provocan que el agua de lluvia se estanque.

“Con el adoquinado el agua no sigue su cause, no tiene salida y por eso se dan las inundaciones”, expresó un poblador de dicha zona. En este lugar, 61 viviendas fueron afectadas.

“Estamos muy contentos y agradecidos porque vinieran, quienes nos dieran estos paquetes, aquí todos los años se inunda pero que bueno que se acordaran de nosotros”, expresó Rosa García, pobladora de Tepalón II.

María Leticia Barahona: “aquí es triste, esto de las inundaciones y los hombres sin trabajo ni podemos hacer nada, los que más sufren son los niños, estamos muy agradecidos que se hayan acordado de nosotros y esperamos que siempre nos ayuden”.

Esta es la segunda ocasión en la que VOS TV visita esta zona. En 2017, debido a las fuertes lluvias que se registraron, un equipo de voluntarios del Canal del Orgullo Nicaragüense se trasladó al lugar como parte de la primera edición de la campaña "Unidos somos más fuertes", que reúne los valores de humanismo y solidaridad que este medio de comunicación ha puesto en práctica desde sus inicios.

En dicha ocasión, también se visitaron comunidades afectadas de Tola, Rivas y San Francisco Libre.

Este año no fue la excepción. La entrega de estos paquetes pudo ser posible gracias al apoyo de la audiencia que decidió sumarse al llamado para apoyar a cientos de nicaragüenses afectados por las lluvias, y empresas como Calzados Alex, quienes donaron 200 pares de zapatos escolares, así como el Hogar Zacarías Guerra, que aportó con ropa para los damnificados.

Con esta campaña, y con el apoyo de la comunidad, se espera llegar a 600 familias de diferentes zonas del país.