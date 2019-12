Premian excelencia académica

Más de 200 estudiantes de escuelas públicas y privadas del país con excelencia académica fueron galardonados por el Programa Nacional de Cultura Leer es Vivir “Por Una Centroamérica Unida”.

El evento se llevó a cabo este 23 de noviembre en la Universidad Americana (UAM).

El Programa Nacional de Cultura, además de promover la excelencia académica, también estimula entre el estudiantado el emprendimiento.

“Me gustaría lograr emprender un negocio, un minirestaurante, un minicafé, porque es algo que me gustaría lograr y también me gustaría dedicarme al área de lo que son las manualidades ya que es algo que medio se me da”, manifestó Daniel de León, quien este año se graduará de quinto año en el Colegio Parroquial José María Vilaseca.