Rocían con ácido sulfúrico a Vicario de la Catedral de Managua

Una mujer de identidad aún desconocida roció con ácido sulfúrico al sacerdote Mario Guevara, vicario de la Catedral de Managua, la tarde de este miércoles mientras el religioso le realizaba el sacramento de la Confesión.

El sacerdote resultó con quemaduras de tercer grado en su rostro, la espalda, y hasta en los pies tras el ataque.

"El padre iba bastante afectado cuando se lo llevaron al hospital, la ropa quedó desbaratada, el padre Luis Herrera que lo acompañó me dice que posiblemente requiera de una cirugía", explicó la Hermana Arelys Guzmán.

La mujer que cometió el hecho "iba tatuada y toda de negro", tiene alrededor de unos 24 años y asegura ser de nacionalidad rusa, indicó Guzmán.

Tras salir también afectada con un par de quemaduras, la religiosa le preguntó porqué había cometido tal acción.

"Si yo no lo mataba, me mataba el diablo, eso fue lo que me dijo", indicó la Hermana Arelys Guzmán.

“La muchacha vino a buscar confesión y el padre luego que terminó, la muchacha le derramó el ácido sulfúrico, fue en parte de la cara, el ojo lo llevaba rojo, la piel iba bien maltratada”, dijo Sor Noelí López, una de las religiosas quepresenció el ataque.

Los feligreses que se encontraban en la Catedral de Managua auxiliaron al padre y también dieron persecución a la joven que solo ha sido identificada como “Elí”.

La hermana López informo que luego que asistieron al padre Mario Guevara, llamaron al sacerdote Rodolfo Lopez quien es el exorcista de la catedral para hacerle oraciones a la causante del hecho.

La Policía Nacional se presentó en el lugar para realizar pesquisas.

En la escena se encontró un bolso que cargaba la joven de 24 años, donde el perito encontró dos pasaportes color rojo quemados y dinero en efectivo (billetes de C$ 500).

Comunidado de la Arquidócesis de Managua

"Lamentamos la intención de ese ataque el cual se encuentra en proceso de investigación por las autoridades competentes", destacó en un comunicado la Arquidiócesis de Managua.

La policía identificó a la autora del hecho como Elis Leonidovna Gonn, quien supuestamente había acudido al templo para participar en sesiones de oración y exorcismo.