Niños y niñas participan de la tradicional novena al niño Dios en catedral de Managua

8:13 a.m.

En nuestra Nicaragua, una de las tradiciones mas arraigadas es la novena al niño Dios y la realización del pesebre en la Navidad. Este 2018 dicha actividad tuvo cambios por el actual contexto que vive el país.

Este año, los niños y niñas de los barrios aledaños a la catedral metropolitana de Managua no tuvieron que madrugar para asistir a la tradicional novena al niño Dios porque por su misma seguridad y la de sus padres, la actividad religiosa se realizo a las 6: 30 mañana y no a las 5:00 am, a como era la costumbre.

El propósito de la novena es conmemorar el nacimiento del niño Jesús en un ambiente familiar para hacer de la navidad un tiempo de esperanza, amistad, reconciliación, paz y amor.

Al final de la misa y la novena, los niños reciben un pequeño brindis de parte de los organizadores para poner a prueba el don de compartir.

"Hemos comenzado este 16 de diciembre el novenario al niño Dios que tradicionalmente se hace en todas las parroquias por la madrugada, pero este año en la catedral hemos decidido atrasarla un poquito en cuanto al horario, antes se realizaba la novena a eso de las 5:00 de la mañana pero dado a la situación que atravesamos en este momento en el país hemos decidido hacer la novena a las 6:30 de la mañana y a continuación la Santa Eucaristía con todos los niños que participan", explicó el padre Luis Alberto Herrera.

Según el religioso, el objetivo del novenario al niño Dios tiene un gran significado porque invita a meditar en la infancia de Jesús pero también invita a meditar en estos personajes que intervienen en la vida de Jesús, María, José y todos los personajes que la misma novena va relatando "sobre todo la parte de la novena que expresa la dureza del mundo que cierra las puertas al Mesías". finalizó el padre Luis Alberto Herrera.