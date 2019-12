Policía Nacional presenta a dos detenidos por incendio en casa del barrio Carlos Marx

La Policía Nacional de Nicaragua presentó este miércoles a los presuntos autores del incendio en una casa del barrio Carlos Marx, ocurrido el pasado sábado 16 de junio, donde fallecieron 4 adultos y dos menores de edad.

Karla Vanessa Matus Méndez, alias "la flaca" y Amílcar Antonio Cortez Báez, alias "el condoro", están detenidos por ser los presuntos autores del crimen.

En el incendio fallecieron los ciudadanos Óscar Manuel Velásquez Pavón (46 años), Maritza del Socorro López Muñoz (46 años), Alfredo Manuel Velásquez López (22 años), Mercedes de los Ángeles Raudez Álvarez (20 años); y los niños Daryeli Osmary Velásquez Raudez de 3 años y Matías Eliseo Velásquez Raudez, de 4 meses de vida, según información de la Policía Nacional.

Según investigaciones de las autoridades, el crimen ocurrió como represalia hacia la familia por no haberse sumado a un paro nacional convocado en el mes de junio.

"Estos hechos fueron cometidos por delincuentes terroristas que tenían secuestrada a la población y de manera particular en el sector donde se cometió el hecho criminal", fueron parte de las conclusiones que presentó la policía como base para esclarecer el caso.

Como antecedentes, “estos hechos son consecuencia de la sentencia de muerte divulgada el 14 de junio en la página oficial del terrorista Movimiento 19 de abril en contra de la familia Velásquez, por el hecho de haberse negado a apoyar el llamado Paro Nacional, convocado por los golpistas”, aseguraron.

Agregaron que tras estas amenaza, dos días después, el sábado 16 de junio, a eso de las 6:10 de la mañana “grupos de delincuentes terroristas armados con tubos y lanza morteros, armas de fuego industriales, artesanales y bombas molotov, violentaron las puertas, lanzaron bombas molotov al interior de la planta baja de la vivienda, donde se encontraban acumulados materiales inflamables”, que provocaron el incendio donde fallecieron 4 adultos y dos menores de edad.

Una de las personas sobrevivientes, Francisco Pavón, quien aseguró ser primo hermano del fallecido Óscar Velásquez (dueño de la casa )declaró que cuando logró salir de la casa ya el incendio había pasado.

“La gente, los tranqueros llegaron y los encapuchados y me dijeron que diera una entrevista a Canal 10 o 100% Noticias, no recuerdo, pero sí recuerdo que me decían que culpara a la policía, yo con miedo y temor lo dije, que había entrado la policía (a la casa), tenía miedo que me hicieran algo, pero yo sinceramente no miré a ningún policía, solo vía a dos tranqueros por ahí”, manifestó el testigo.

Por este crimen, según la policía, siguen prófugos los ciudadanos Rolando Leonel Briones Arévalo, alias “cara de gato”, Óscar José Giovanny Jaime, David Enrique Vaellorín y/o Vellorín Mayorga, alias “Chibolón” y Shirley Mayerling Pérez Castellón, alias “la colocha”.