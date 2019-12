Nicaragüenses acuden a los mercados a comprar su cena de fin de año

La tradicional cena de fin de año ha levantado las ventas de los comerciantes del Mercado Oriental quienes han enfrentado mermas en sus negocios durante los últimos meses de este 2018.

El pollo nacional es lo que más se vende en estas celebraciones y la demanda se ha disparado en las ultimas horas.

Los costos varían desde los 43 córdobas hasta los 32 córdobas, según los cortes.

“Andamos comprando nuestra cena de fin de año, los precios no los he visto que se han disparado y nos estamos ajustando con nuestro presupuesto ya que no ha marchado nada bien en el país", manifestó Noel Leiva, comprador.

La carne de res es otro producto de mayor consumo para cenar en familia esta noche. La demanda se centra en los cortes de lomo de res y carne para asar.

“Como comerciantes hemos tratado de mantener los precios accesible: el lomo cuesta 100 córdobas la libra, la lengua de igual precio y la libra de carne para asar la encuentra en 75 córdobas la libra"; expresó un vendedor del Oriental.