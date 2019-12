Puente peatonal en el 7 Sur avanza en un 80%

9:29 a.m.

En un 80% avanza la obra del puente peatonal en el Siete Sur, Managua, estructura que costó 15 millones de dólares y se espera sea inaugurada parcialmente la tercera semana de febrero, aseguró Carlos Bonilla, concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Según el concejal liberal, tanto el puente peatonal Siete Sur como el de Las Piedrecitas, "se retrasó más de año y medio", lo que implicó la realización de un préstamo para completar la inversión.

"En este caso está costando más de 15 millones de dólares cada puente y estamos hablando de 30.5 millones de dólares (...) Tenían un costo de 14 millones de dólares cada uno pero, pero no rindió la plata tuvimos que hacer un préstamo de 2.5 millones de dólares más para poder inaugurar esta obra, posiblemente la tercera semana de febrero", explicó Bonilla.

El concejal también afirmó que el contexto sociopolítico del país retrasó la entrega del proyecto y también se han suspendido "megaproyectos".

"Hay megaproyectos que estaban destinados a comenzar este año y no se van a poder ejecutar, porque con la crisis sociopolítica del país los cooperantes y los organismos internacionales; que son los que nos prestan dinero para hacer estas obras, nos han dicho que mientras no haya estabilidad no hay ningún desembolso y estamos perdiendo grandes proyectos y grandes obras como el proyecto JICA el plan maestro que venía a modernizar toda Managua", finalizó el concejal del PLC.