Adultos mayores en espera para que el INSS les entregue medicamentos

La falta de medicamentos en el Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS) ha generado demora en el bienestar de muchos adultos mayores, aseguraron ciudadanos que llegaron al lugar para retirar insumos sin recibir respuesta alguna.

El señor Benigno Vega expresó que visitó las instalaciones del INSS por tercera vez consecutiva sin recibir ninguno de los medicamentos que necesita para la vista, "me dijeron que llamara la otra semana para ver si ya vinieron" recalcó.

Lea: Retos del seguro social en el 2019

De igual forma la señora Francisca Gutiérrez dijo no haber recibido sus medicamentos, entre ellos insulina y afirmó que espera le llamen para retirarla.

"Es que no hay dicen, pero por eso mandaron a sacar estas copias y que están pendientes, lo llaman y uno viene a retirarlas", dijo Gutiérrez.

El contexto sociopolítico que vive Nicaragua ha afectado el sector salud con gran impacto en la entrega de medicinas a los pensionados, tal y como lo expresa doña Esmeralda Cano, quien tiene 3 meses esperando le entreguen un medicamento especial para la vista.

"Tres veces tengo de venir a buscar una gota. Sí, no hay una gota de la vista que me dan cada mes. Ya tengo 3 meses, ya tengo tres papeles que me dan (...) 3 epicrisis y hasta ahora me dieron el número, que llamara luego", finalizó Cano.