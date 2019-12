Alcaldía de Managua aplica despidos, confirma concejal opositor

En esta semana el gobierno ha ordenado despidos en diversas áreas de la Alcaldía de Managua. Estos despidos en la comuna capitalina los confirmó el concejal opositor Selín Figueroa, quien asegura que el recorte se maneja con mucho hermetismo y están motivados por la actual situación que enfrenta el país.

Lea: CPDH confirma denuncias por despidos arbitrarios a trabajadores del Estado

“He tenido conocimiento que han habido despidos, la cantidad no sabemos porque realmente en los informes que da la alcaldesa ya no son tan exactos de cuánto era la planilla, pero sí he tenido conocimiento que hay despidos y se está sintiendo esa crisis a lo interno de los puestos laborales de los funcionarios municipales”, aseguró el concejal.