Denuncian más golpizas contra presos políticos

Dos golpizas recibieron los presos políticos en el Sistema Penitenciario La Modelo el pasado 18 y 19 de febrero, según logró confirmar la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

De acuerdo a la CPDH, entre 400 y 500 agentes de tácticas especiales de la Policía Nacional, custodios del penal y civiles encapuchados propinaron una golpiza a los presos políticos que están recluidos en galerías 001 y 004, y 16-1.

Julio Montenegro, abogado de la CPDH, informó que la primer golpiza que recibieron los presos políticos ocurrió el pasado 18 de febrero a eso de la media noche, y la segunda a medio día del 19 febrero, después de que los privados de libertad entonaran el himno nacional con símbolos patrios que ellos mismos elaboraron de forma artesanal.

Montenegro detalló que a los presos políticos se les golpeó con bastones o “amansa bolos”, se les lanzó gases lacrimógenos, gas mostaza, a lo que los privados de libertad respondieron lanzando jabones y bolsas de pinolillo que tenían en sus celdas mientras eran apedreados desde afuera de sus celdas por custodios del penal.

“Se habla de mucha gente golpeada, no me precisaron número, me hablan entre 25 y 30 personas golpeadas”, informó Montenegro.

Para aliviar la asfixia que provoca el efecto del gas, los presos políticos “utilizaron trapos mojados” en la boca y vías respiratorias, pero “hubo un determinado momento en que ellos (las autoridades del penal) les cerraron las llaves, no tenían agua y entonces ellos (los presos políticos) ya no podían hacer más, únicamente se protegieron, entonces ese momento aprovecharon y fueron reducidos”, denunció el abogado de la CDPH.

La golpiza fue confirmada por varios grupos de presos políticos que fueron llevados a audiencias y juicios a los juzgados de Managua este miércoles 20 de febrero, Verónica Nieto, abogada de Bryan Steven Alemán, solicitó al juez suspender la audiencia y remitirlo al médico forense porque su defendido no soportaba el dolor que le causan los graves golpes que recibió, solicitud que fue admitida.

De acuerdo a Nieto, al ver a su defendido en los Juzgados de Managua le confirmó la paliza que recibieron y pudo constatar que presentaba varios golpes de consideración sobre todo en las costillas.

“Me refirió que en esa galería (donde está Bryan) son 120 los detenidos. Él presenta en estos momentos dolores en su cuerpo, en las costillas, le golpearon las piernas, en el brazo presentaba una escoriación, tenía calentura y que en el juicio no aguataba el frío y el dolor”, manifestó la litigante.

Nieto manifiesta que su defendido supuestamente le relató que Alaniz les amenazó (a los presos políticos) con “matarlos las próxima vez”.