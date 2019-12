Presos políticos de La Modelo realizan plantón

Más de 30 presos políticos que se encuentran recluidos en la galería 16 del Sistema Penitenciario La Modelo protagonizaron una protesta en el penal a eso de las 2 de la tarde del pasado viernes al subir al techo de dicha galería y alzar la bandera azul y blanco y la de la iglesia católica mientras entonaban el himno nacional.

Esta manifestación de los presos políticos fue en respuesta a la golpiza que recibieron otro grupo de presos políticos sólo por haber demandado atención médica para uno de sus compañeros en la celda número 8 quien "pedía desesperadamente abrieran la puerta de la celda por estar enfermo", confirmó Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos de Derechos Humanos (CPDH).

"Según denuncia desde la galería 300: Edwin Carcache, Francisco Sequeira, Levis Rugama y Chéster Membreño, entre otros, protestaron fuertemente. Los de la galería 16 abrieron un hoyo en el techo y salieron al techo con una bandera azul y blanco cantando el himno nacional", confirmó Montenegro en su cuenta de Twitter.

De acuerdo a Montenegro, la acción de estos presos políticos les costó una golpiza propinada por los custodios Roberto Guevara, Ignacio Matus y William Trujillo.

“Ingresaron violentamente a las celdas de Francisco Sequeira y Chester Membreño, les tiraron gas pimienta, los esposaron y los golpearon, denunciaron familiares", explicó Montenegro.

En redes sociales circula este sábado un video tomado ayer viernes dentro del penal en el que el preso político originario de Masaya Yubrank Suazo informa que se mantienen en protesta demandando al gobierno su libertad.

"Por más de 12 horas los presos políticos hemos iniciado una resistencia en los diferentes edificios desde la galería 16 hasta la máxima seguridad exigiendo la libertad y el cumplimiento del mandato del soberano, del pueblo. Hoy vemos heroicamente a estos chavalos que han roto la seguridad, han burlado la seguridad de este régimen dictatorial y le han dicho a Ortega, le han dicho a Alanís, le han dicho a todos estos opresores del pueblo que no tenemos miedo y que vamos a continuar aún desde estas paredes que nos quieren callar, que nos quieren amedrentar, que nos quieren hacer renunciar a nuestros derechos, nos quieren hacer renunciar a la libertad del pueblo nicaragüense que no estamos dispuestos. Y les decimos a Ortega y a Murillo: no pudieron ni podrán callar la voz del pueblo que se alza exigiendo libertad y democracia y sobre todo justicia por la sangre de nuestros mártires", manifestó Suazo.