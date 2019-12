Cefas Asencio: UNAN-Managua flexibiliza métodos de ingreso a la universidad

Después de haber impartido en dos meses las lecciones correspondientes a un semestre de clases, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) realizó su examen de admisión, un método utilizado para distribuir parte de los 9,110 cupos que esa casa de estudios tiene disponibles para este 2019.

Este año los educadores preveen que esta prueba ha sido más flexible porque la casa de estudio necesita tapar la deserción universitaria que ha atacado el sistema educativo nicaragüense, causado por la persecución a la que han sido sometidos los jóvenes por ser los iniciadores de las protestas antigubernamentales.

El educador Cefas Asensio recordó que en los últimos años la UNAN-Managua ha venido flexibilizando los métodos de ingreso y ha eliminado el examen de admisión en 35 carreras, en un intento desesperado por demostrar que la educación de primaria y secundaria sí está funcionando.

Esta alma mater fue uno de los bastiones de la lucha cívica iniciada el pasado 18 de abril por estudiantes universitarios, por lo que no se descarta que el miedo a represalias por haber participado en alguna manifestación hizo retroceder a los estudiantes que no intentaron ingresar o no se presentaron al examen.

"14,500 bachilleres realizaron el examen, pero se inscribieron 18 mil, muestra más de 4 mil estudiantes que no llegaron, esto no es normal. Lo normal eran 1,000 que al año no llegaban", expresó Asensio.

"Es momento de que a estos jóvenes se le devuelva la confianza. Eso solo se devolverá dándoles libertad, siendo inclusivos y que cada quien exprese su opinión de los hechos sociales sin ser reprimido", afirmó el educador.

Los resultados de este examen de admisión serán revelados el 22 de marzo y el educador no descarta una aprobación de la mayoría por la flexibilización en la prueba.