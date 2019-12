"Los presos políticos y las libertades no se negocian" expresa Monseñor Báez

“La voluntad política debe mostrarse fuera de la mesa, no solo en el recinto del diálogo”, expresó Monseñor Silvio José Báez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, al referirse a los hechos de violencia desatados este sábado por la Policía Nacional contra manifestantes que realizarían una marcha que iniciaría en la Rotonda Centroamérica.

“La mostrarán (la buena voluntad) respetando la dignidad del otro, mostrando buena fe, dando signos de voluntad, no solamente de palabras dentro de la mesa, sino con actos concretos que sean visibles para la población”, expresó Báez.

Al ser consultado si debe continuar la mesa de negociación entre la Alianza Cívica y el Gobierno de Nicaragua luego de estos focos de violencia, el jerarca católico manifestó que la decisión es solo de los dialogantes, pero les recomendó que recuerden que son la voz del pueblo, quienes piden que la solución al conflicto debe ser por la vía pacífica y sin caer en la violencia.

“Necesitamos un diálogo de verdad donde se pase del grito a la palabra, donde nos veamos la cara unos a otros pero que no busquemos engañar, que no existan tácticas dilatorias para desviar la atención, no se busque debilitar y desprestigiar a la otra parte y que se haga un camino común de cara a la verdad y la justicia”, comentó Báez.

Acerca del actuar de los agentes de la policía nacional Báez dijo: “Hubo un uso excesivo de la fuerza. Me parecía que nos estábamos preparando para una guerra, no me explico cómo hay nicaragüenses que con tanto odio golpeen a personas de la tercera edad, a niños, niñas y a personas frágiles”.

Báez pidió a los dialogantes que por encima de la recuperación del capital monetario, pongan la dignidad de las personas, sobre todo los más desprotegidos, en este sentido se refirió a los presos y presas políticas.

“Tienen que salir todos y ya” respondió de manera contundente el Obispo Auxiliar de Managua.

Entre los detenidos de este sábado estaba el sacerdote José Domingo Gutiérrez Álvarez, vicario de la Parroquia San Agustín de Managua, pero el prelado descartó que su detención tuviese tintes de ataque hacia la iglesia católica, sino más bien fue apresado como un ciudadano más que apoyaba la lucha cívica.