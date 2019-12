Presidente Daniel Ortega inaugura paso a desnivel de Nejapa

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, inauguró este jueves el paso a Desnivel de Nejapa.

Durante su discurso, el mandatario nicaragüense destacó los avances que su Gobierno ha logrado a lo largo de los años, incluyendo los trabajos realizados durante el año 2018, cuando estallaron las protestas gubernamentales.

"Hemos caminado largas jornadas avanzando en un ambiente de paz, estabilidad y seguridad... uniendo voluntades en medio de las diferencias", indicó Ortega durante su alocución.

Asimismo destacó que el pueblo de Nicaragua se ha ganado con su trabajo el derecho a vivir en un ambiente de armonía y con su Gobierno se ha venido garantizando este aspecto.

"Seguimos trabajando en los proyectos para garantizar la salud, la educación y el derecho al trabajo", comentó el presidente.

Rosario Murillo, vicepresidente de Nicaragua, refirió que "a pesar de cualquier diferencia encontrar el camino común, el camino de paz, hacemos camino al andar".

Murillo finalizó que "la paz es el único camino para Nicaragua".

Este paso a desnivel cuenta con una rotonda de 115 metros de diámetro en la parte de abajo, una altura máxima de 9 metros, una rampa de norte sur y otra de norte oeste, para unir la Carretera Sur con la Pista San Juan Pablo II. Con este megaproyecto, la Alcaldía de Managua se propone celebrar el Bicentenario de Managua.

Reacciones de la población aledaña

La poblacion circunvecina afirma que la obra generará fluidez en el tráfico, pero se olvidaron de los peatones al no reubicar la parada de buses del 7 Sur.

"Son casi 8 cuadras las que ahora camino para tomar el bus y debemos esperar porque si quieren se detienen, si no pues no lo hacen, no es su parada obligada", manifestó un usuario de bus, que se encontraba en una parada improvisada frente a la Contraloría de la República.

"Pensábamos que habría orden, pero ahora es peligroso tomar el bus porque tenés que evadir carros para llegar a nuestra parada improvisada. Si venís con carga o objetos de valor es el doble de peligroso porque este sector va cada vez más peligroso por los asaltantes" especificó, Bryan Tercero.

La parada que aún se conserva es la del antiguo Hospital Velez Paiz, que se movió unos 100 metros cada anden.