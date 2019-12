Marvin Martínez y sus obras con pasta de lustrar, café y lapiceros

Marvin Martínez Junior es un arquitecto de 30 años de edad, que se ha dedicado a la pintura desde hace siete u ocho años, su estilo se diferencia de los demás porque utiliza desde café instantáneo hasta lapiceros, pastas de lustrar y tintas de remolacha para realizar sus creaciones.

Con su trabajo artístico, Martínez trata de reivindicar los derechos de las comunidades afrodescendientes y caribeñas de Nicaragua.

“Resulta que en un tiempo me llaman para dar un taller de computación en un colegio. Fui a dar el taller y a los chavalos les pregunté sobre si sabían quiénes eran Martin Lutherking o Nelson Mandela, entonces me llamó la atención que había jóvenes mayores de 18 años que no sabían quiénes eran, entonces digo yo, esto está serio. Les mostré un cuadro que en aquel entonces era pintado con acrílico, a ellos les gustó y luego me dijeron que ello querían aprender a pintar (…) Cuándo ellos me preguntaron el precio de los materiales dije yo; no les puedo decir cuánto vale una caja de acrílico, porque eran chavalos del sector del barrio Santa Ana, lo que es la Chureca prácticamente. Entonces digo yo, no les puedo decir cuánto cuestan los materiales, porque se van a desanimar. Entonces al siguiente día yo les llevé un cuadro hecho con lapicero, a los chavalos les encantó y todos empezaron a trabajar con lapicero, sin saber que esa iba a ser mi marca con la que me iba dar a conocer”, asegura Marvin Martínez.

Lo que más apasiona a Martínez es poder compartir sus conocimientos a través de talleres con jóvenes o comunidades de escasos recursos.

“Cuando yo entro al mundo del arte entro novato prácticamente, porque no era lo mío yo estudié arquitectura, pero siempre estuve pintando y creando pero nunca de forma profesional; pero hubo un momento en el que empecé a estudiar la esclavitud y ese fue el detonante de por qué empezar a pintar algo que promueva la cultura afrodescendiente”, afirma Marvin Martínez.

El artista afirma que ha tenido que luchar contra dificultades económicas y morales, pero su fe en Dios y su esfuerzo, le han permitido mantenerse firme en sus objetivos.

“Creo que el principal elemento para mantenerte en cualquier área de tu vida que queras seguir desenvolviendo, es mantenerte cerca de Dios, porque si vos a Dios no le depositas tus planes, aunque vos sigas trabajando por cuenta propia, si está en los planes de Dios llegar a ese éxito, eso te va a ser de bendición, afirma Martínez.

Este pintor empezó a dibujar a los 15 años viendo videos en internet y este 2018 viajará a Colombia para presentar sus obras en una galería de arte por diferentes ciudades, tales como Medellín, Cali y otros lugares del país.