De estudiante de zootecnia a emprendedora

11:53 a.m.

Mar Lee Narváez Chong, de 19 años, se enamoró del trabajo con mascotas desde muy pequeña. Tras ver la labor de su padre, quien es veterinario, ella decidió estudiar ingeniería en Zootecnia y ahora ha decidido poner su propio emprendimiento bajo el nombre de Pet Style.

La emprendedora, quien es habitante de Carazo, afirma que la idea de emprender nació tras la suspensión de las clases en su recinto por la crisis en el país, por eso ella decidió invertir su tiempo libre en algo que le apasionara, así decidió apostar por una estética de animales. Además de la estética para mascotas, Narváez realiza accesorios como corbatitas y otros tipos de creaciones.

Así surgió la idea

“A mi se me ocurrió la idea porque me gustó implementar poder llega a la casa, evitar que el perro se estrese, se sienta cómodo, que se sienta en su ambiente y que se deje hacer cualquier tratamiento. Ya sea bañarlo, hacerle limpieza dental; limpieza de los canales auditivos o cortarse el pelo”, asegura la joven emprendedora.

Tras cumplir año hace unos meses, Mar Lee decidió invertir en el negocio el dinero que sus familiares le obsequiaron, por lo que “yo dije bueno no estoy haciendo nada en mi casa; me gusta la veterinaria, me gusta la estética de animales; voy a emprender en montar una estética”.

El apoyo de su mamá ha sido fundamental para avanzar, sobretodo porque con sus consejos, recomendaciones y trabajo conjunto lograron conseguir los primeros clientes.

Organización en su economía

“Ya una vez que ella tenía su equipo de trabajo, entonces veníamos a ver cómo se iba a impulsar, entonces ella pensó en hacer la página en Facebook, pero me dice, cómo me voy a dar a conocer, entonces comencé a darle ideas que con amigas que tienen perros, entonces llamamos a X persona para ofrecerle el servicio y así fue que comenzó ella y una persona llamaba a la otra y la recomendaba, entonces ya tenía su clientela”, asegura May Lee Chong, madre de la emprendedora.

Mar Lee asegura que ser su propia jefa le ha enseñado organización en su economía y el tiempo, también afirma que en un futuro espera poder tener su negocio en físico para continuar aportando al bienestar en la vida de los animalitos.

Contacto

“Bueno me pueden seguir en Instagram como chinita_8chong y en Facebook me pueden seguir en la página de Pet Style a domicilio. Mi número de teléfono es 8460-239”, finalizó Mar Lee.