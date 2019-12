"Hemos ido creciendo poco a poco": la historia de Creativo 27

Con tan solo 22 años Stephanie Parras y Lesther Alfaro decidieron dedicarse a emprender en un negocio de serigrafía, decorar tazas, camisas y otros productos, emprendimiento al cual nombraron “Creativo 27”.

Stephanie cuenta que el emprendimiento inició de una manera poco común. Su mejor amiga era fan de Harry Potter y ella decidió regalarle una camisa de su película favorita, pero ambas se pelearon y Stephanie decidió venderla a través de Facebook.

“Me quedé con la camiseta y me dio pena entregársela; por si iba a tirármela o algo y la subí a Facebook a venderse y se vendió. A la semana vino un muchacho y me preguntó por la camiseta, ya no la tenía y me dijo que si yo hacía camisetas y como yo nunca digo no, le dije sí claro. Y me acuerdo que a esa camiseta le gané 30 córdobas, como miré que se movía comencé a hacer más, pero lo dejé porque era muy cansado para mí sola; ya después conocí a Lesther, que es diseñador y nos unimos, y a partir de este año comenzamos y aquí estamos”, afirma la emprendedora.

El inicio del emprendimiento

Lesther Alfaro es novio de Stephanie y en una cita al cine ambos concretaron emprender, pues vieron que sería una oportunidad para generar ingresos y desarrollar sus habilidades, pues Stephanie es mercadóloga y su novio diseñador gráfico.

“No teníamos tanto ahorrado en sí, pero con otro trabajo que tengo, de eso que ganaba lo metíamos ahí y así hemos ido creciendo, poco a poco, hasta ya tener lo que es en sí Creativo, que ya ha crecido más de lo que esperábamos en tan poco tiempo”, resaltó Lesther.

Ser novios y socios no es tan fácil como se puede creer, sobretodo porque hay que separar los negocios del amor, pero tanto Lesther como Stephanie tienen claro que los negocios y su relación no se debe mezclar por el bien del emprendimiento.

“Si ha sido normal el trabajo, a veces discutimos y cosas así, pero realmente después de un tiempo como que lo olvidamos y no pasó nada, entonces es como que no mezclamos lo laboral con lo sentimental. Realmente en eso es como algo muy profesional que no lo mezclamos”, explicó Lesther Alfaro.

Esta pareja demuestra que el amor por emprender ayuda a que las ideas de negocio fluyan más rápido, siempre teniendo aliados que te den la fuerza para creer y cumplir tus sueños.

Contacto

"En Facebook salimos como Creativo 27, en Instagram como @Creativo_27 y nuestro número en Whatsapp es 7664-9930", finalizó Stephani Parras.