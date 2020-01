Francisco Paguaga: de estudiante a emprendedor

Francisco Alejandro Paguaga Reyes, de 20 años de edad, es un joven que con mucho valor y creatividad decidió emprender en un negocio de pizzas “Fran´s Pizza”, una herencia de su padre, quien siempre soñó tener su propia pizzería e impulsado por el apoyo de su madre.

Fran comenzó con este emprendimiento tras tener que abandonar sus estudios de Administración de empresas, cuando el contexto político en el país empeoró la situación de seguridad y afectó las clases en diferentes recintos.

El padre de Francisco siempre deseó tener su propia pizzería, sin embargo tuvo que abandonar Nicaragua por el conflicto sociopolítico, pero heredó a su hijo el deseo de iniciar en el negocio.

“Esto nace a raíz de que mi papá trabajó en una pizzería durante 15 años y el toda la vida tuvo un proyecto de crear, de él tener un negocio de una pizzería, lamentablemente sus ideas se fueron por otro rumbo y él tuvo que salir fuera de Nicaragua. Entonces llegué a un acuerdo con él de hacerme cargo del negocio”, afirma Francisco Paguaga.

Aunque su padre no está en el país, le aconseja desde la distancia y su mamá es un pilar fundamental para no rendirse en esta aventura de emprender.

“La verdad pues fue algo que no lo esperaba, porque teníamos planes de que él continuara su carrera universitaria, pues lamentablemente se tuvo que poner en pausa un momentito; pero luego ya cocinándolo con más calma me pareció bueno de su parte; porque a pesar de que es un muchacho apenas de 20 años, que tenga la idea de ser un empresario y no estar dependiendo de alguien y nos pareció que era la oportunidad para que nosotros lo apoyáramos”, explicó María Reyes, mamá del emprendedor.

Francisco sueña con tener un local donde ofrecer comida variada, pues actualmente brinda sus servicios delivery. El joven también ha emprendido a través de redes sociales en donde lo podes encontrar como Fran´s Pizza en Facebook e Instagram.