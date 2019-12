Día Mundial de la Conciencia del Tartamudeo: retos y recomendaciones

¿Ha notado que su hijo o hija tiene dificultades para articular las palabras con fluidez? Quizás sin saberlo esté frente un caso de disfluencia o tartamudez, un transtorno del lenguaje que afecta al 1% de la población, más de 70 millones de personas en el mundo, en su mayoría hombres, según investigaciones científicas.

María Silva, especialista en Logopedia del Centro de Diagnóstico y Atención Psicopedagógico PsicoLuz, explica que este transtormo de la comunicación se origina por varias causas, puede ser por un factor neurológico, hereditario, estrés que tiene como característica la interrupción involuntaria del habla acompañada de tensión muscular en la cara y cuello lo que le provoca al paciente un miedo al intentar hablar.

Las primeras manifestaciones de la tartamudez se pueden identificar en los primeros años de vida; entre los dos y cinco años de edad cuando el paciente está en etapa de desarrollo.

"Cuando ya se ve muy seguido en el niño que tenga esta edad de dos a cinco años, pero se le ve muy continuo que se pegue en una letra, que le afecte para comunicar sus ideas, entonces se debe buscar ayuda porque una cosa es que sea esporádico y otra que sea continuo", recomendó.

La tartamudez, según la especialista, también puede ser causada por la anquiloglosia o frenillo corto; popularmente conocida como lengua pegada o anclada.

"El niño no puede mover la lengua para poder generar esos sonidos que suben la lengua como la 'l' o la 'r'. El niño se ve que ya se burlan de él, que no puede comunicarse bien debido a que no pronuncia bien un sonido porque no está subiendo bien la lengua entonces puede tartamudear", sostuvo.

María Gabriella Téllez cuyo hijo padece de tartamudez por frenillo corto es uno de los pacientes que se atienden en el Centro Psicoluz, las sesiones de terapia le ha causado a mejorar en su comunicación y superar el problema de bullying en la escuela.

Aunque es una enfermedad que no tiene cura, las terapias con logopeda, ejercicios de respiración diafragmática e incluso cantar ayudan en mucho a los pacientes a mejorar significativamente el habla del paciente, su seguridad y autoestima, según la especialista.

Cada 22 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Conciencia del Tartamudeo promovido por Asociación Internacional de Tartamudos (Isad), la Asociación lnternacional de Fluidez (IFA) y la Liga Europea de Asociaciones de Tartamudez con el propósito de sensibilizar a la población sobre eliminar la discriminación y estimular la participación de los pacientes con esta condición en los diferentes espacios de la sociedad.

Entre destacadas celebridades que padecen este transtorno está Nicole Kidman, Winston Churchill, Bruce Willis y Jordi Sierra Fabra.