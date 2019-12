Artes Marciales Mixtas para librar estrés y perder peso

Practicar deportes puede cambiarle la vida a cualquiera, pero Antonio Soza , de 19 años de edad, tiene una historia especial. Se confiesa como un amante del deporte desde pequeño, practicó boxeo y otras disciplinas, pero conocer las artes marciales mixtas en la Escola Da Luta, transformó por completo su vida de una manera extraordinaria.

Antonio es mejor conocido como “El Tanque de Darío” , es originario de Matagalpa, explica que cuando le dijo a sus familiares que quería practicar Artes Marciales Mixtas, le costó convérselos.

“Yo soy de Ciudad Darío, Matagalpa, en realidad venir a esta escuela, para muchos fue una locura, yo creo ser el primer matagalpino que está acá representando al norte y dándole fuerte como el Tanque de Darío que soy. Vengo a la escuela, le habló al profesor y me dice, mira te quiero ver. Hay un problema, le dije, soy de Matagalpa, ni modo. Qué día vienes aquí y platicamos. Vine a la Escola Da Luta y la primera que me encantó y me gustó, no solamente por su fama, sino por el esfuerzo que hacen los muchachos y por las clases”, dijo Antonio Soza.

Antonio dejó su departamento, a su familia y se vino a Managua en busca de un mejor futuro incursionando en la MMA. Actualmente es uno de los mejores en la Escola Da Luta y con mucho empeño espera poder avanzar de nivel en esta disciplina.

Otro talentoso prodigio en este deporte es Luis Acevedo, mejor conocido en la academia como “Luis el Chacal Acevedo”, quien con al menos ocho meses de practicar este deporte es campeón en su categoría.

“Me ha ayudado bastante, en primer lugar a ser una persona disciplinada, también me ha ayudado a controlarme, porque al formar mi carácter, me ha ayudado a tener una disciplina acá. Me ha ayudado a saber ir bien, saber distinguir muchas cosas”, afirma Luis Acevedo.

Sobre Escola Da Luta

La Escola Da Luta inició en 2005 cuando el entrenador y peleador, César Stubbert, de origen brasileño; llegó a Nicaragua y se interesó en introducir el deporte al país y ahora con 13 años de haberse establecido en Nicaragua es una de las academias de MMA que ha entrenado a grandes atletas nacionales, como Leonardo “Chimmy” Morales.

“La academia empezó en 2005, cuando yo vine a Nicaragua andaba buscando un deporte de los que no había practicado, pero al mismo tiempo conocí a mucha gente que quiso aprender y yo empecé en el garaje de mi casa y ahí se fueron, uno trajo al otro y cuando nos dimos cuenta, llegamos a tener hasta 80 alumnos, tuvimos que crecer y hasta la fecha que ya tenemos bastantes años de estar acá y aquí se formaron todas las academias, es decir que del 100% de las academias que se formaron de artes marciales mixtas en el país, el 80% se formaron en Escola Da Luta”, César Stubbert, entrenador en Escola Da Luta.

El entrenador Stubbert afirma que practicar MMA no solamente ayuda a defenderse, sino libera el estrés y mantiene en forma.

“O sea, es completo, para la defensa personal es excelente. La MMA, para mí es lo más completo. La otra parte, es que con el acondicionamiento físico y todo lo que reciben los atletas, es lo más completo para bajar de peso; mantenerse en forma, en salud y al final se vuelve un estilo de vida”, afirmó Stubbert.