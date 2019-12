Dieta en año nuevo: fácil y económico

8 a.m.

Para este 2019, muchos nicaragüenses se proponen realizar dieta, bajar de peso o volverse más saludables, pero para eso es importante consultar con un especialista que pueda guiarte en ese camino.

Diciembre siempre nos deja con unas libritas de más a todos y todas, lo que no podemos hacer en enero es autorecetarnos una dieta, pues podríamos causar un efecto rebote en el peso de nuestro cuerpo.

Según la nutricionista Rosmy Asencio, es “importante” que sea un especialista quien cree “un plan de dieta conforme a nuestra edad, peso y algo muy importante, economía”.

La dieta de la papaya, vegetales u otras dietas extremas no siempre son buenas para todo mundo, pues cada persona posee un metabolismo diferente y sobre esa línea se debe trabajar el plan de nutrición.

Algo muy importante a recordar, es quienes quieren perder peso, pero luchan contra alguna patología, ya sea diabetes, presión arterial, entre otras, para cada uno existe un plan adecuado al estilo de vida.

La nutricionista también recomendó no dejar de comer si se adopta una dieta, recordemos que dieta no es sinónimo de hambre, muy por el contrario, un plan alimenticio nos debe volver más saludables y fuertes, no más delgados y débiles físicamente.

Rosmy Asencio recuerda que una buena y efectiva dieta, es aquella que integra los seis grupos de alimentos, granos, proteína, carbohidratos naturales y azúcares naturales.