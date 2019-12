Las caries podrían hacer perder piezas dentales

Las caries parecen inofensivas manchas en los dientes, pero la verdad es que pueden ocasionar desde la pérdida de las piezas dentales hasta problemas de infección en la sangre que podrían ser mortíferas, asegura la cirujano dentista, Hellen Tijerino.

Según Tijerino, las caries se caracterizan por destruir los tejidos dentarios, provocados por ácidos de bacterias que desechan los residuos de comidas, lo que puede provocar fuertes dolores.

“Hay varios tipos de caries, caries en la corona, caries radiculares, caries en una misma muela, pero en varias zonas proximales por donde masticamos”, explicó Tijerino.

La especialista asegura que existen muchos factores que provocan las caries, desde los alimentos hasta los hábitos de higiene bucal y las visitas regulares al odontólogo.

“Las caries tiene muchos factores que hacen que ella se den, por lo menos el hábito de higiene, si es deficiente y si la persona no se cepilla por lo menos dos veces al día, entonces la carie se provoca; también la anatomía del diente, si tiene fosas profundas ahí se acumula mucha comida y se va a provocar la carie. También la dieta que contiene muchos alimentos azucarados”, aseguró la cirujano dentista.

Entre los síntomas de alerta se encuentran los fuertes dolores en la parte donde se ubica la pieza dental afectada, generalmente las caries aparecen en edades infantiles, pero también se presenta en la adultez.

“Lo ideal sería siempre la prevención, que son buenos hábitos de higiene; que use una técnica de cepillado adecuada por lo menos dos veces al día, que use pasta y enjuagues con flúor, que visite a su odontólogo al menos 2 veces al año para que él chequee y limpie las piezas; y si no tiene caries que haga aplicación de flúor para fortalecer el esmalte y remineralizarlo. Si ya tienen instalada las caries, el tratamiento sería restaurativo”, recomendó la especialista.